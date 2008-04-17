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SICHERUNG ENERGIEVERSORGUNG LINZ

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 110 000 000 €
Énergie : 55 000 000 €
Déchets solides : 55 000 000 €
Date(s) de signature
11/02/2009 : 55 000 000 €
11/02/2009 : 55 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 11/02/2009
20070007
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sicherung Energieversorgung Linz
Linz AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million.
EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a waste-to-energy co-generation plant and expansion of a gas-fired combined-cycle power plant in the city of Linz.

The waste-to-energy co-generation plant will improve the waste management in Linz by reducing the need for land filling, and contribute to an efficient energy recovery from the waste combustion.
The natural gas-fired combined cycle gas turbine plant constitutes an efficient means of co-generating heat and electricity with a relatively low environmental impact to meet the demand for municipal district heating and to secure the electricity supply in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Both investment schemes concern well-established technologies in the respective sectors, also applied in other countries in the EU. They fall under Annex I of Directive 85/337/EC, amended 97/11/EC, 2003/35/EC, thus they are subject to a full EIA.

The promoter applies EU public procurement rules where applicable. Several contract notices related to the project have been published at this stage. Details will be verified during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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