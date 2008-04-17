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NFC FORESTRY PROJECT

Signature(s)

Montant
5 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ouganda : 5 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 5 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2008 : 5 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
17 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 18/12/2008
20060582
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NFC Forestry Project

New Forests Company Ltd

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 4.65 million, with interest rate subsidy in accordance with the provisions of Annex II to the Cotonou Agreement.
EUR 9.3 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Sustainable commercial plantation of eucalyptus and pine on degraded forest land. Namwasa is the first plantation of NFC, where the company intends to plant 6,544 ha until 2010.

The objective of the project is to plant fast growing trees for harvesting and sale as poles and round log. The project will generate environmental (see below) and social benefits. In particular, it will create large employment opportunities and its extensive community development programme will help alleviate poverty in the surrounding rural areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project may generate carbon credits through carbon storage from the trees planted and may become eligible under the Clean Development Mechanism (CDM).The project will also be supporting biodiversity: in addition to the plantation, 26% of the concession area will be left for Assisted Natural Regeneration including the plantation of local species and the creation of a fauna protected area.

Equipment is being procured based on international consultations.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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