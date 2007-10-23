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AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING GL

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 150 000 000 €
Date(s) de signature
28/05/2008 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 octobre 2007
Statut
Référence
Signé | 28/05/2008
20060563
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Affordable and Social Housing Global Loan

Absa Bank
Development Bank of Southern Africa
National Housing Finance Corporation
Nedbank
Standard Bank of South Africa

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Line of credit for funding the supply of affordable and social housing and associated urban infrastructure, including social amenities.

Financing of investments by private developers and non-profit entities e.g. Social Housing Institutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will comply with both national standards and international recommendations in the field of environment and the protection of nature conservation sites.

Procurement will be in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes