Bursa Light Rail Transit System II

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Fiche récapitulative
The project comprises a 6.7 km extension of the existing Bursa Light Rail Transit System (LRTS) and supply of additional rolling stock for the entire system. The development is in line with the proposed phasing outlined in the Bursa LRTS Transport Planning Programme and represents the second phase of the LRTS, also known as Section C. The first phase of the project (Sections A and B) is being financed by the Bank (Bursa Light Rail Train, number 2002-0328) and is at the operational and implementation stages respectively.
Extension of the Light Rail Transit System of the Metropolitan City of Bursa.
The project is located primarily along the median of the existing road network and is likely to have limited potential environmental impact. The main impacts during the construction phase include accessibility to private and public properties and noise pollution levels close to the work sites.
The promoter has stated that both the infrastructure and rolling stock components of the project will be procured following open procedures with advertising in the OJEU in compliance with the Bank's Guide to Procurement and consistent with procurement Directive 2004/17/EC applicable within the EU. These procedures are suitable for the project and are satisfactory to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.