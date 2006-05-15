Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

REGIONAL ACCESSIBILITY CO-FINANCING

Signature(s)

Montant
225 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 225 000 000 €
Transports : 225 000 000 €
Date(s) de signature
20/06/2011 : 105 000 000 €
3/06/2008 : 120 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 735 millions d’EUR à l’appui de projets prioritaires cofinancés avec les Fonds de l'UE
Related sub-project
MOTORWAY M86-M85
Related sub-project
ROAD 62
Related sub-project
ROAD NO 445 NORTHERN BYPASS ROAD KECSKEMET
Related sub-project
ROAD 47 SECTION SZEGED-BEKESCSABA
Related sub-project
ROAD 55

Fiche récapitulative

Date de publication
18 septembre 2007
Statut
Référence
Signé | 03/06/2008
20060515
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Regional Accessibility Co-Financing

Republic of Hungary, acting through the Ministry of Finance.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of EUR 200 million.
Approximately EUR 1.796 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the co-financing with the European Regional Development Fund of investments in the road sector included under the Improvement of Regional Accessibility priority of the Hungarian Transport Operational Programme 2007-13. It aims at improving regional accessibility by upgrading and/or increasing traffic and load-bearing capacity of connecting roads to the TEN network in Hungary. It will also co-finance the construction of a number of by-passes to towns crossed by national roads presently suffering from the transit of long-distance traffic.

The projects to be co-financed by the Bank will be structured to meet the priorities set in the Transport Operational Programme Infrastructure and shall contribute to assist Hungary in achieving further convergence in levels of social development with the rest of EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As a new member of the Union, Hungary has harmonised its environmental legislation with the relevant EU Directives. All investments that may benefit from EU support must fully comply with EU requirements. Taking into account that the majority of the projects will relate to extension of capacity of existing roads and by-passes, no major environmental issues are in principle expected.

Tenders will be organised in compliance with EU requirements, a precondition for EU grant support. Tender notices will be published, as appropriate, in the EU Official Journal.

Projets associés
Related sub-project
MOTORWAY M86-M85
Related sub-project
ROAD 62
Related sub-project
ROAD NO 445 NORTHERN BYPASS ROAD KECSKEMET
Related sub-project
ROAD 47 SECTION SZEGED-BEKESCSABA
Related sub-project
ROAD 55
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 735 millions d’EUR à l’appui de projets prioritaires cofinancés avec les Fonds de l'UE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : la BEI prête 735 millions d’EUR à l’appui de projets prioritaires cofinancés avec les Fonds de l'UE
Autres liens
Related sub-project
MOTORWAY M86-M85
Related sub-project
ROAD 62
Related sub-project
ROAD NO 445 NORTHERN BYPASS ROAD KECSKEMET
Related sub-project
ROAD 47 SECTION SZEGED-BEKESCSABA
Related sub-project
ROAD 55

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes