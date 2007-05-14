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IRISH SCHOOLS INVESTMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
94 162 655,74 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 94 162 655,74 €
Éducation : 94 162 655,74 €
Date(s) de signature
2/06/2010 : 44 172 995,74 €
9/11/2012 : 49 989 660 €
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Irlande : 50 millions d’EUR pour la construction de huit écoles

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2007
Statut
Référence
Signé | 02/06/2010
20060487
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Irish Schools Investment Programme (PPP)
Department of Education and Science
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million.
Approximately EUR 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The programme is for the design, build, finance and operation of 23 post-primary and 4 primary schools.

The Irish Schools Investment Programme (PPP) meets the Bank's priority lending objectives. It has clear links to several EU priority action programmes related to the development of human capital, i2i, education and training, regional development, and social and economic cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Council Directive 85/337/EEC as amended by 97/11EC on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically mention education activities, though as an urban development, Appendix II of the Directive could apply. Outline planning approval has been obtained for the four schools in the first bundle

The 27 schools to be procured will be grouped into "Bundles" with each Bundle individually procured as a Public Private Partnership (PPP) project. The notice of Invitation to Pre-qualify for the first bundle of schools was published in the OJEU on September 27, 2006 in line with EU Directive 2004/18/EC and using a negotiated procedure.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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