Sofia Metro project

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Fiche récapitulative
The project consists of an extension of the metro line (7.2 km long) to the international Airport and the construction of the first sections of the second metro line connecting the Railway station and the city centre (4 km long). In addition the project foresees the improvement of the urban landscape and rehabilitation of boulevards in Sofia.
The project objectives are the development and modernisation of the public transport in Sofia and it will contribute to improving the quality of service to users and maintaining the attractiveness of public transport. In Sofia's local urban environment, which already shows a high level of traffic congestion, this should act as a sustainable alternative against a further shift from public to individual transport and thus improve the quality of the urban environment.
The project will develop underground transport and allow a reduction of energy consumption. It should therefore result in a reduction in greenhouse gases and contribute globally to mitigating against climate change. Overall the project should contribute to the improvement of the urban environment. All schemes benefiting from EIB support must fully comply with the EU environmental directives, in particular with regard to environmental impact assessment procedures. These issues will be reviewed during appraisal.
Contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as appropriate. These issues will be reviewed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.