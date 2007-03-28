Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CTP INDUSTRIAL AND BUSINESS PARKS

Signature(s)

Montant
462 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 462 000 000 €
Services : 92 400 000 €
Industrie : 369 600 000 €
Date(s) de signature
13/12/2007 : 92 400 000 €
13/12/2007 : 369 600 000 €
Autres liens
Communiqués associés
République tchèque : la BEI accorde un prêt de 462 millions d'EUR pour la création de parcs industriels et commerciaux

Fiche récapitulative

Date de publication
28 mars 2007
Statut
Référence
Signé | 13/12/2007
20060484
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CTP Industrial and Business Parks
CTP Invest Spol s.r.o.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 462 million.
EUR 900 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of developing industry, logistic and business parks in the Czech Republic, excluding Prague, and mainly in Brno, Ostrava and Plzen (and soon Pardubice). CTP will manage these properties as long-term leases to renowned customers active in the Czech market (industries and services).

The project will result in improving the regional economic bases and productivity growth, as well as purchasing power, as incoming local and foreign investors will move in to the (mostly built-to-order) constructions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current environmental impact legislation in the Czech Republic is based on the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The Competent Authority has decided that no formal EIA is required. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats' 92/43/EEC and Birds' 79/409/EEC Directives).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation and appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

Commentaires

Real Estate, Renting and Business Activities

Autres liens
Communiqués associés
République tchèque : la BEI accorde un prêt de 462 millions d'EUR pour la création de parcs industriels et commerciaux

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
République tchèque : la BEI accorde un prêt de 462 millions d'EUR pour la création de parcs industriels et commerciaux
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes