Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

I&P CAPITAL II INVESTMENT FUND

Signature(s)

Montant
4 614 400 €
Secteur(s)
Services : 4 614 400 €
Date(s) de signature
14/08/2007 : 4 614 400 €
Autres liens

Fiche récapitulative

Date de publication
19 décembre 2006
Statut
Référence
À l'examen | 19/12/2006
20060457
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
I & P Capital Fund II
I&P Management (Indian Ocean)
6th floor, Harbour Front building,
President John Kennedy Street
Port-Louis,
Mauritius
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 5 million.
Up to EUR 30 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The fund will make equity and quasi-equity investments of EUR 1 million - 5 million in private companies located primarily in Mauritius and Madagascar and possibly the wider Indian Ocean region and East Africa.

Contributing to the development of the private sector in the targeted regions and producing a commercial return to investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investee companies to meet the Bank's environmental standards Compliance to be monitored by the fund manager.

Not applicable.

Commentaires

The fund will make investments across a range of sectors.

Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes