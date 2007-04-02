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FACILITE HAUTE QUALITE ENERGIE ENVIRO

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 350 000 000 €
Aménagement urbain : 350 000 000 €
Date(s) de signature
16/10/2007 : 175 000 000 €
16/04/2009 : 175 000 000 €
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France : 350 millions de la BEI pour des bâtiments publics éco-efficients

Fiche récapitulative

Date de publication
2 avril 2007
Statut
Référence
Signé | 16/10/2007
20060453
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
High Energy & Environmental Quality Facility

Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance

Final beneficiary: Local authorities, associations formed by these and their concessionholders, as well as public agencies.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million.
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the construction and refurbishment of public buildings to meet higher energy and environmental standards than at present.

The project concerns the financing of projects enabling new and existing public buildings to comply with energy standards higher than those set out in Directive 202/91/EC on the "Energy Performance of Buildings" and its amendments. Furthermore, in addition to energy savings, certain allocations will support the sustainable use of natural resources and effective waste management (High Environmental Quality).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU directives and national legislation on environmental protection is required.

Compliance with EU directives and national legislation on procurement is required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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