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AMBATOVY NICKEL PROJECT

Signature(s)

Montant
247 013 955,39 €
Pays
Secteur(s)
Madagascar : 247 013 955,39 €
Industrie : 247 013 955,39 €
Date(s) de signature
22/08/2007 : 3 461 534,26 €
22/08/2007 : 97 145 075,37 €
22/08/2007 : 146 407 345,76 €
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences environnementales et sociales - - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Fiche récapitulative

Date de publication
16 février 2007
Statut
Référence
Signé | 22/08/2007
20060398
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Ambatovy Nickel project
Ambatovy Minerals SA and Dynatec Madagascar SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approx EUR 200 - 230 million.
Approx EUR 2 315 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development and operation of a new large-scale open pit lateritic nickel ore mine, construction and operation of a 220km slurry pipeline for transporting fine ore, and a hydrometallurgical processing plant and refinery.

Production of 60 000 t/y nickel metal and 5 600t/y cobalt.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An extensive Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) has been completed by independent consultants, and has been submitted to Government and approved. An addendum has been produced and submitted for the slurry pipeline route.

The EPCM contract has been awarded following international negotiations with the few engineering companies able to carry out such a project. The individual contracts will be awarded following international negotiation.

The sponsor is a private company operating in the mining sector: the procedures followed are in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

Mining and Quarrying

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Publications connexes
Évaluation des incidences environnementales et sociales - - EN
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Photogallery

Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy
Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy
Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy
Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy
Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes