Slovenia Telekom Broadband

Fiche récapitulative
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
The project aims to modernise the existing physical network, the backbone transmission systems, the Operational Support Systems, and the roll out of DSL technology to allow for the provision of advanced broadband services.
The project will provide the country with state of the art broadband telecommunications infrastructure and providing opportunities for the development of innovative services.
The project does not fall under Annex I of Directive 85/337/EC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, although it cannot be ruled out that a few investments could be subject to screening in accordance with Annexes II and III. As the proposed investments have only minimal and temporary environmental effects, environmental impact assessments are not likely to be required by the competent authority.
Telecommunication services are not covered by the Utility Directive EU 2004/17/EC on procurement. Directive EU 2004/18/EC on procurement of public contracting entities also excludes Telecommunication services. The Promoter is therefore not covered by the EU Directives on procurement. All procurement procedures and their appropriateness for this project will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.