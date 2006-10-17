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BUCHAREST METRO LINE 5

Signature(s)

Montant
395 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 395 000 000 €
Transports : 395 000 000 €
Date(s) de signature
12/11/2009 : 395 000 000 €
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Roumanie : 395 millions d’EUR pour la modernisation du métro de Bucarest

Fiche récapitulative

Date de publication
17 octobre 2006
Statut
Référence
Signé | 12/11/2009
20060340
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Bucharest Metro Line 5
S.C. METROREX S.A. (a commercial company under the control of the Romanian government)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 370 million.
The overall cost of the investment is evaluated at EUR 743 million, with Metrorex and the State budget also supporting the project.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development and modernisation of the underground transport in Bucharest.

The Bucharest metro transport system has been serving the city since 1979. Investment has been stepped up in the last ten years with an expansion of the network and improved service. The new investment programme (the Project) to be financed by the Bank consists of two main components:

  1. the construction of a new metro line (Line 5, length 9 km) connecting a populous area of the city with its educational and administrative centre, and
  2. the purchase of rolling stock to operate Line 5 (21 trains) and to replace 16 obsolete units running on the existing network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments to be carried out will allow either significant savings in terms of reduction of energy consumption or will help to increase the potential demand for underground transport. Metro projects are characterised by substantial environmental benefits and should also result in a reduction in greenhouse gasses when compared with the do-nothing scenario. It will therefore contribute to mitigating climate change. Globally, the project will contribute to the overall amelioration of the urban environment.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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