IHRU REABILITACAO URBANA

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Fiche récapitulative
The framework loan will support the financing of the first phase of a multi-year programme for infrastructure and public space renewal in dilapidated urban areas where urban regeneration corporations (SRUs – sociedades de reabilitação urbana) have been created to implement integrated urban plans. The project will also support the rehabilitation of degraded units of social housing stock owned by the State, through the promoter and the SRUs across Portugal.
The framework loan will have positive economic impacts (direct and indirect) on eligible areas and will therefore contribute both to convergence policy and to sustainable urban development.
Local neighbourhoods will see their quality of life substantially improved through expanded social infrastructure, including additional green spaces, better drainage and sanitation, besides improved off-street parking for residents and better thermal insulation to substantially reduce energy consumption. In principle, measures and programmes focussing on upgrading of existing housing stock will not require EIA’s under EC/97/11 but this will be further verified during appraisal.
For the proposed project, procurement procedures may fall under Directive EC/2004/18 regarding public works contracts, public supply contracts and public service contracts or Directive EC/2004/17 for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. The promoter and final beneficiaries follow established procedures, the compliance of which will be confirmed during appraisal.
Urban renewal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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