TES - THERMAL POWER PLANT SOSTANJ

Fiche récapitulative
The project concerns the construction of a state-of-the-art lignite-fired cogeneration power plant and associated infrastructure in the city of Šostanj.
The project would help finance the modernisation and expansion of the Slovenian electricity generation. It would largely replace inefficient lignite-fired generating units (410 MW), cater for electricity demand growth and supply the local district heating system.
The project would provide environmental benefits by replacing old energy-inefficient units and assist TEŠ in complying with the EU atmospheric emission rules. The project’s high generating efficiency and modern flue gas cleaning equipment would minimise the environmental impacts of lignite combustion. The project would replace existing lignite-fired generating capacity at the same location, using the same quantity of fuel, and it would not increase the overall emissions of CO2. It would however contribute, through more efficient generation, to a reduction of 30% in the carbon intensity of electricity currently produced from lignite at this site.
Tender notices comprising contracts for the implementation of the project are or will be published according to the relevant applicable EU procurement Directive 2004/17.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.