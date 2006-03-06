Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HVC ALKMAAR BIOMASS

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 40 000 000 €
Énergie : 13 600 000 €
Déchets solides : 26 400 000 €
Date(s) de signature
19/03/2007 : 13 600 000 €
19/03/2007 : 26 400 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - NL

Fiche récapitulative

Date de publication
6 décembre 2006
Statut
Référence
Signé | 19/03/2007
20060306
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HVC Alkmaar Biomass

Huisvuilcentrale Noord-Holland NV
Jadestraat 1
PO Box 9199
NL-1800 GD ALKMAAR

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million.
EUR 80 million, indicatively.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of a stand-alone solid biomass combustion unit (wood, waste wood) next to an existing incineration plant. The biomass plant will benefit from a special electricity feed-in tariff granted by the Dutch government to support renewable energy sources.

The project’s economic interest is linked to its contribution to the EU and national renewable energy targets and climate policies and possibly also to improved waste management and rational use of energy (waste valorisation).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics, the project is subject to an EIA according to Annex I of the Directive 85/337/EEC amended 97/11/EC amended 2003/35/EC. An EIA has been carried out and the compent authorities have granted approval. The project may support the reduction targets for biodegradable waste going to landfills (99/31/EC). It contributes to the national objectives concerning electricity produced from renewable energy sources as given in Directive 2001/77/EC.

Procurement procedures appear to be in line with the requirements of the European Utilities Directive 2004/17/EC as the promoter has published a tender notice in the OJEU (2005/S-162-162048) covering the works and supplies of the project concerned.

Commentaires

Environment

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - NL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes