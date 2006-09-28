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ENVIRONMENTAL PROGRAMME LOAN

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Israël : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
27/12/2006 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2006
Statut
Référence
Signé | 27/12/2006
20060285
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Environmental Programme Loan
Ministry of National Infrastructures
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million.
EUR 500 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Five-year investment programme in the field of wastewater collection and treatment.

The project seeks to improve the treatment ratio and the treatment quality of waste water throughout Israel.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Permission procedures for water projects in Israel are sufficiently in line with EU standards. EIA guidelines emulate EU law. The state of Israel prepared maps of areas of specific environmental interest and especially sensitive areas. Planning procedures consider these areas and appropriate impact mitigation measures are in place.

The project concerns works and public services in the wastewater sector. EU directives (if applicable) would require works, services and supplies to be tendered under public procurement 2004/18/EC. Depending on the size of the projects they will have to be internationally and competitively tendered. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

Environment.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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