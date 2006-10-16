BGK-NRF ROAD REHABILITATION

Signature(s)
Fiche récapitulative
Rehabilitation of national road network in Poland to enhance structural capacity and to improve the ride quality in relation to increasing traffic demand.
The project will contribute to increasing efficiency of road transport in Poland at a time when the existing road network has been severely strained by high growth in vehicle ownership and traffic. It will improve travel times, vehicle operating costs and safety conditions, as well as benefit the urban environment.
The environmental impact is expected to be relatively low as all works are within the existing rights-of-way. Environmental issues will be reviewed to ensure that components to be supported by the Bank do not affect any sensitive areas or have any other significant negative impact. Attention will be also paid to ensure that appropriate mitigation measures will be implemented wherever necessary.
Compliance with EC directives and national legislation and guidelines will be assessed during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.