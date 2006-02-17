Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SISECAM GLASS MANUFACTURING AND R&D

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 55 000 000 €
Industrie : 55 000 000 €
Date(s) de signature
7/03/2007 : 55 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Turquie : Financement de la BEI en faveur de l'industrie du verre

Fiche récapitulative

Date de publication
23 octobre 2006
Statut
Référence
Signé | 07/03/2007
20060217
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sisecam Glass Manufacturing and R&D
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 55 million.
Up to EUR 125 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operations of a second float-glass manufacturing line and an auxiliary coating line in Yenisehir, as well as Sisecam’s R&D-activities in glass technology.

The new float line will increase the existing production capacity of the group to meet the rapidly growing demand for flat glass in Turkey. The coating line particularly addresses the growing segment demand for energy efficient glass. Sisecam’s Research and development projects, finally, target the increase, the efficiency and quality of the company’s production and products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An EIA has already been performed for the coating line and is underway for the float line, which will be verified during appraisal.

This private company operates in a liberalised sector open to competition (glass manufacturing) and even if located in the EU would not be subject to EU procurement Directives. It is expected to purchase its main equipment and services for the project, amongst the few specialised international engineering companies, using negotiated procedures. This procedure, which is usual and best practice in this industry, would be in the best interests of the project and is therefore in line with the Bank’s procurement policy.

Commentaires

Glass Manufacturing.

Autres liens
Communiqués associés
Turquie : Financement de la BEI en faveur de l'industrie du verre

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Turquie : Financement de la BEI en faveur de l'industrie du verre
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes