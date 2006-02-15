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VALENCIA CENTROS ESCOLARES II - 2

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 300 000 000 €
Éducation : 300 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2008 : 50 000 000 €
22/10/2008 : 60 000 000 €
23/12/2008 : 190 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 juillet 2007
Statut
Référence
Signé | 22/10/2008
20060215
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Valencia Centros Escolares II-2
Comunidad Autónoma de Valencia through CIEGSA (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.), its 100% owned special purpose entity.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the total project cost, in one or several tranches.
Up to EUR 1 600 million. A first group of schemes covering the initial investments adding up to EUR 1000 million has been subject of a first EIB tranche (Valencia Centros Escolares II-1). The project presented now (Valencia Centros Escolares II-2) covers the remaining investments within the programme.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and upgrade of primary, secondary and vocational educational facilities in the region of Valencia, largely within the Crea Scola programme.

The project is expected to generate educational benefits by improving the learning environment and will provide modern teaching facilities in terms of infrastructure and tools/equipment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be insured.

Compliant with EU directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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