Tranvia de Alicante - Linea 2

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Fiche récapitulative
Construction of the Line L2 tramway network, running from the North of the city of Alicante to the North-East surrounding areas.
The project will increase reliability and public transport service comfort. Living conditions in the areas where the project is being implemented will be improved due to a better accessibility for a considerable number of citizens and the reduction of urban pollution.
The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by Directive 97/11/EC). In general, the project's significant enhancement in the Alicante public transport network is expected to reduce pollutant emissions, have a positive effect on the environment and the quality of life of the inhabitants of the city and their surroundings areas.
Due to the predominantly urban characteristics of the project, environmental impacts are expected to be limited and Natura 2000 areas unlikely to be affected. However, all these aspects will be checked during appraisal.
The promoter is subject to, and follows, EU Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.