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MALAWI PERI-URBAN WATER & SANITATION

Signature(s)

Montant
15 750 000 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 15 750 000 €
Eau, assainissement : 15 750 000 €
Date(s) de signature
19/12/2008 : 15 750 000 €
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Communiqués associés
L’Union européenne et la BEI financent un projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour le bien-être d’un million de Malawiens

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mars 2007
Statut
Référence
Signé | 19/12/2008
20060201
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Malawi Peri-Urban Water and Sanitation
Blantyre Water Board, Blantyre 3, MalawiLilongwe Water Board, Lilongwe, Malawi
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 16 million.
EUR 32 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Assist Blantyre and Lilongwe Water Boards (Malawi) to provide basic water services to low income areas of both cities and improve their efficiency. Project approved by the ACP EU Water Facility (2nd call) for a grant, with the EIB as applicant.

Assist Blantyre and Lilongwe Water Boards (Malawi) to provide basic water services to low income areas of both cities and improve their efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed works concern the rehabilitation of existing water intake and transmission facilities and are unlikely to cause significant impact on the environment.

All contracts will be procured under EIB procurement rules.

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Communiqués associés
L’Union européenne et la BEI financent un projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour le bien-être d’un million de Malawiens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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L’Union européenne et la BEI financent un projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour le bien-être d’un million de Malawiens
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Improvement and extension of water and sanitation infrastructure in Malawi’s two largest cities, Lilongwe and Blantyre
Malawi Peri-Urban Water & Sanitation
©EIB
Improvement and extension of water and sanitation infrastructure in Malawi’s two largest cities, Lilongwe and Blantyre
Malawi Peri-Urban Water & Sanitation
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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