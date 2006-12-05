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STATENS SERUM INSTITUT II

Signature(s)

Montant
32 194 886,38 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 32 194 886,38 €
Santé : 32 194 886,38 €
Date(s) de signature
21/12/2006 : 32 194 886,38 €
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Communiqués associés
Danemark : 240 millions de DKK pour la production de vaccins

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2006
Statut
Référence
Signé | 21/12/2006
20060195
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Statens Serum Institut II
Statens Serum Institut (“SSI”), Copenhagen.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to DKK 252 million (EUR 33.8 million).
Approximately DKK 505 million (EUR 67.7 million).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a multi-purpose production facility for vaccines and diagnostics at Statens Serum Institut.

The project will increase SSI’s existing capacity for the development and production of vaccines and the carrying out of associated R&D.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will not materially change current practice within the dedicated vaccine producing area. Other related activities will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants and clinical centres; an EIA is therefore not explicitly required under EU Directive 97/11. The promoter’s general compliance with environmental regulations whether the authorities have requested an EIA for the new facility will be verified during appraisal.

The promoter is a State-owned enterprise and, as such, the following EC Directives on procurement apply: Directive 92/50 on service supply, Directive 93/37 on public works and Directive 93/96 on goods supply. Procedures for procuring specialised equipment and external services will be verified during appraisal.

Commentaires

Pharmaceutical.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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