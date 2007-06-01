WARTSILA RDI

Fiche récapitulative
Wärtsilä Corporation, Helsinki
Part-financing the Promoter’s RDI investment programme over the 2007-2009 period.
The Project is aimed at increasing energy efficiency and reducing emissions of large internal combustion engines running on fossil and biodiesel fuel and gas used for electrical energy production and marine applications.
Given the characteristics of the Project, it can be expected that the competent authority has decided on the basis of Annex III of the relevant Directive that no EIA is necessary.The Project seeks not only to develop engines with the lowest possible fuel consumption which comply with existing emissions legislation, but also to anticipate upcoming legislation. A second focus of the Project is to enhance the engines for operation with non-fossil, renewable fuels. The Project will therefore bring substantial environmental benefits in terms of reduced consumption of fossil fuels and also reduced engine emissions.
The Promoter is a private company, operating in the manufacturing sector; as such it is not covered by EU Directives on procurement.
Manufacturing.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.