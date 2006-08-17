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EL ATF AND SIDI KRIR POWER PLANTS

Signature(s)

Montant
260 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 260 000 000 €
Énergie : 260 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2006 : 130 000 000 €
6/12/2007 : 130 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - El Atf - EN
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Communiqués associés
Égypte : la BEI renforce son soutien au secteur énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
17 août 2006
Statut
Référence
Signé | 21/12/2006
20060190
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
El Atf and Sidi Krir Power Plants
Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), Cairo
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million.
EUR 583 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the construction of two 750 MW gas-fired combined cycle power plants.

The objective is to meet growing electricity demand at a competitive cost, using modern combined-cycle technology. The project will contribute to the expansion of basic energy infrastructure needed for the economic development of Egypt.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will request that the Promoter carries out EIAs with appropriate public consultation, which will be reviewed by the Bank.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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