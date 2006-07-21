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KOSICE REGIONAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
39 403 321,17 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 39 403 321,17 €
Santé : 1 970 166,06 €
Services : 3 940 332,12 €
Éducation : 3 940 332,12 €
Transports : 29 552 490,87 €
Date(s) de signature
7/12/2006 : 1 970 166,06 €
7/12/2006 : 3 940 332,12 €
7/12/2006 : 3 940 332,12 €
7/12/2006 : 29 552 490,87 €
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Communiqués associés
Slovaquie : la BEI prête 1,4 milliard de SKK à la Région autonome de Košice

Fiche récapitulative

Date de publication
21 juillet 2006
Statut
Référence
Signé | 07/12/2006
20060178
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Kosice Regional Infrastructure
Kosicky samospravny kraj (Kosice Self-governing Region)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to SKK 1400 million
SKK 2800 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is expected to comprise a large number of small-scale investment schemes selected from the regional 2004-2009 investment programme. The project will aim mainly at rehabilitating the regional Class II and III road network as well as at renewal of road maintenance facilities and equipment. A smaller portion of the loan is expected to be allocated to the sector of education and culture. The contractual structure will most likely be developed as a framework facility.

The project will provide favourable conditions for economic and social development in an Objective 1 region and thus facilitate further integration within the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current environmental impact legislation in the Slovak Republic is based on Law NR SR No. 24/2006 Coll. and reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EEC and 2003/35/EC).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation, and appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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