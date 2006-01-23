ENEL EFFICIENZA RETE

Fiche récapitulative
A three-year investment programme comprising a large number of individual schemes to expand and modernise ED’s electricity distribution networks. Investments include replacement of overhead lines with underground cables, and other improvements to reduce environmental risk and improve safety.
Investments are aimed to renew, reinforce and extend ED’s electricity distribution networks to comply with licence obligations, to provide new customer connections and to improve network quality and reliability. Economic benefits include improved quality and security of supply, reducing system losses and the optimal use of generating capacity, contributing to improvements of the efficiency, quality and reliability of the electricity supply, reducing system losses and thus leading to significant energy savings. Investments will serve to bring quality standards in the south of Italy into line with those currently prevailing in the north of the country as well as bringing standards throughout Italy in general into line with the EU average. These benefits will also be available to new competitors for electricity supply who, since 2000, have had access to the promoter’s network at cost-based tariffs for supply of electrcity to their customers.
Investment schemes pertain to Annex II of 97/11/EC EU directive. The project will not include schemes involving EIA procedures or affecting sites of special interest (in particular, Natura 2000 sites). Overall, the environmental impact will be mainly limited to physical disruption during construction works and to the visual impact of overhead lines.
The promoter’s procurement procedures comply with the 2004/17/EC EU Directive on procurement.
Electricity.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.