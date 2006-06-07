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CARRETERAS DE GALICIA II

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
1/06/2007 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 juin 2006
Statut
Référence
Signé | 01/06/2007
20060093
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Carreteras de Galicia II
Comunidad Autónoma de Galicia (CAG)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the total project cost
Around EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the first phase of a selection of road schemes under the CAG road programme.

The investments aim at improving the efficiency and connectivity of the regional road network in Galicia, an Objective 1 region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All sub-projects financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy. In particular, compliance with EU Directives 2003/35/EC and 97/11/EC, amending 85/337/EEC, will be verified during appraisal. One of the schemes included in the project is Annex I, requiring a full EIA, and the other one is Annex II, requiring a screening by the competent authority in line with Annex III of the EIA Directive on whether or not an EIA is required. An assessment of each sub-project shall indicate any actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats and Birds Directives). Mitigating measures and their implementation will be assessed.

Compliance with Council Directives applicable to public authorities' procurement and national legislation shall be ensured.

Commentaires

Roads

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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