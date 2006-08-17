Rayners Lane Urban Regeneration

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Fiche récapitulative
The Project covers social housing demolition, rebuild and up-grade, as well as the construction of a new community centre on the Rayners Lane, a housing estate built in the sixties, the largest in the London Borough of Harrow. The estate was transferred from the Harrow Council to HGL in October 2002 in the framework of a Large Scale Voluntary Transfer. Consisting originally of over 600 housing units, it will be redeveloped ultimately into about 800 units. The programme also includes the construction of a new community centre. In addition, the project will contribute to the achievement of the UK Government’s prescribed “Decent Homes Standard” by the 2010 deadline.
Upgrading the standard of the social housing stock on the Rayners Lane is part of the Borough’s urban regeneration plan, as well as part of the larger housing strategy for West London.
Construction. Urban infrastructure. Urban renewal/regeneration.The investment programme is subject to the environmental requirements of the European Directives as well as of public planning regulations. The project’s impact on the environment should be substantially positive, since it is expected to result in better thermal insulation, asbestos removal, improvement to the construction, and more rational planned use of inner city areas.
Contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC [old Dir 93/36/EEC, 93/37/EEC, 92/50/EEC] or 2004/17/EC [old Dir 93/38/EEC]), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, where applicable.
Construction.
Urban infrastructure.
Urban renewal/regeneration.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.