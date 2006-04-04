Bord Gais Gas Networks

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Fiche récapitulative
Development of gas transmission and distribution networks in Ireland and Northern Ireland.
To enhance security of gas supply to Northern Ireland by interconnecting its gas transmission system with Ireland, to facilitate gas supplies to new industrial and residential customers in Ireland and Northern Ireland and to increase gas network safety standards.
Gas transmission interconnector falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC). A full EIA including extensive public consultation was carried out as part of the statutory requirements for planning application. The EIA and the proposed mitigating and monitoring measures will be reviewed in detail during appraisal as well as the risk analysis and the promoter's operating safety policies.
Any negative environment impact resulting from the extension/renewal of the gas distribution networks in urban areas is expected to be minimal and limited to the construction period.
All of the main civil works, equipment supply and services contracts have been or will be advertised in the Official Journal of the European Communities and tendered via negotiated procedures. These procedures are in line with the relevant EU legislation and are considered appropriate for the project.
Electricity, gas and water supply
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.