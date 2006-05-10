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VYSOCINA REGIONAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
37 152 168,97 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 37 152 168,97 €
Santé : 3 715 216,9 €
Services : 3 715 216,9 €
Éducation : 3 715 216,9 €
Transports : 26 006 518,27 €
Date(s) de signature
24/07/2006 : 1 754 816,98 €
24/07/2006 : 1 754 816,98 €
24/07/2006 : 1 754 816,98 €
28/06/2010 : 1 960 399,92 €
28/06/2010 : 1 960 399,92 €
28/06/2010 : 1 960 399,92 €
24/07/2006 : 12 283 718,83 €
28/06/2010 : 13 722 799,44 €
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République tchèque : la BEI accorde à la Région de Vysočina un nouveau financement de 1 milliard de CZK pour moderniser ses infrastructures

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mai 2006
Statut
Référence
Signé | 24/07/2006
20060079
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Vysocina Regional Infrastructure
The Region of Vysocina.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to CZK 1000 million (approx. EUR 35.19 million)
CZK 2000 million (approx. EUR 70.37 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The investment programme will comprise small-scale schemes from several sectors within regional competencies, such as transport, education, health, social care, culture and possibly others. The operation will be developed as a framework facility, split into two phases. Schemes in the first phase will primarily aim at rehabilitating the regional road network.

The project will improve the basic infrastructure of an Objective 1 Region of a New Member State and thus facilitate its further integration into the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current environmental impact legislation in the Czech Republic is based on the Act No 100/2001 Coll. on EIA and reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation and appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

Commentaires

Multisectoral operation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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