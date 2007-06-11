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MONTENEGRO SOLID WASTE

Signature(s)

Montant
27 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 27 000 000 €
Déchets solides : 27 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2009 : 27 000 000 €
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Monténégro : 27 millions d'EUR pour la mise en place d'un réseau national de gestion des déchets solides

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2007
Statut
Référence
Signé | 24/11/2009
20060038
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Montenegro Solid Waste
Montenegrin Municipalities or Municipality Associations
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 27 million.
EUR 54 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Creation of a national system of sustainable waste management

The envisaged eight new inter-municipal sanitary landfills would provide disposal capacity for around 180 kt/year of municipal solid waste, to be constructed in line with the technical requirements of Annex I of the Directive 99/31/EC.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is environmentally driven and intended to improve municipal solid waste disposal practices in the country by disposing of non-hazardous waste in intermunicipal, sanitary landfills.

Procurement procedures will be consistent with the Bank’s Guidelines to Procurement.

Commentaires

Waste management.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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