Uni Bocconi Internazionalizzazione

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Fiche récapitulative
The proposed project consists of the expansion and upgrading of the Università Bocconi teaching and research facilities. The project also includes the construction of new student residences to provide the student population, two-thirds of which coming from cities and regions outside Milan and Lombardy and 7.5 percent from abroad, with accommodation in the University’s neighbourhood.
The Project will provide the Università with upgraded teaching and research facilities, in order to improve the quality of education delivered and expand research activities, and contribute to the University’s process of internationalisation. In addition, the University is located in the centre of Milan, in a heavily inhabited area and with a great demand of housing, and the construction of new student residences will provide students with affordable housing. The project will also contribute to the renewal and development of the urban space surrounding the University site.
Council Directive 97/11/EEC does not specifically mention Educational and Health activities on EIA. The applicability of the Annex II of the Directive to Urban Development projects will be verified during appraisal.
The Università Boconi is a private University and as such is not bound by public procurement rules. Notwithstanding, the procurement procedures will be reviewed during appraisal to see whether they are in the best interests of the project and satisfactory to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.