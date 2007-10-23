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EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Albanie : 318 750 €
Bulgarie : 1 125 000 €
Macédoine du Nord : 1 381 250 €
Roumanie : 2 625 000 €
Monténégro : 3 187 500 €
Serbie : 7 650 000 €
Bosnie-et-Herzégovine : 8 712 500 €
Services : 25 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2007 : 318 750 €
30/11/2007 : 1 125 000 €
30/11/2007 : 1 381 250 €
30/11/2007 : 2 625 000 €
30/11/2007 : 3 187 500 €
30/11/2007 : 7 650 000 €
30/11/2007 : 8 712 500 €
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Communiqués associés
La BEI accorde un prêt de 25 millions d’EUR en faveur des entreprises de petite et de très petite dimension, du secteur rural et du logement social en Europe du Sud-Est

Fiche récapitulative

Date de publication
23 octobre 2007
Statut
Référence
Signé | 30/11/2007
20050436
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
European Fund for South East Europe (EFSE)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt     Contact point:

Monika  Beck

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt Germany Tel: +49 (-69) -7431 4069
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 25 million.
Around EUR 600 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The fund provides financing to micro and small scale enterprises, rural and housing loans through qualified financial intermediaries.

The objective of the fund is to provide development finance in the South East European region, through the local financial sector, focusing on the needs of Micro and Small Enterprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

To be in accordance with the relevant EU legislation.

To be in accordance with the relevant EU legislation, including, where required, publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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La BEI accorde un prêt de 25 millions d’EUR en faveur des entreprises de petite et de très petite dimension, du secteur rural et du logement social en Europe du Sud-Est

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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