TI MEDIA – Digital TV Network

Fiche récapitulative
The project comprises investments to upgrade to digital working existing analogue TV broadcasting transmitter sites spread throughout Italy plus a digital transmission network linking those sites to TV studios, hence creating a Digital Terrestrial Television (DTT) service platform.
The project will be a positive feature for the future development of the European information and communication society and the take up of new technology. The project overall will provide benefits for (i) the users, improving the quality and quantity of television, (ii) market operators, such as content providers, which will benefit from new transmission opportunities and (iii) the television and media industry as a whole, opening broad opportunities for the development of the market and an increase in inter-operability between television and other communication networks. The project will also support European competitiveness in the IT/Internet/media/telecom sector, with impacts on technological and contents development and job creation.
The main impact of the project will be the electromagnetic field radiations of TV broadcasting towers that can have an effect on humans. However the promoter follows the industry best practices and respects the EU, Italian and regional law and regulations. The project activities do not fall under Annexes I or II of the EIA Directive 97/11/EC.
The promoter operates in a fully competitive market and is thus not bound by the latest EU utility directive (Directive 2004/17/EC). The procedures followed by the promoter will be checked during appraisal.
Transport, Storage and Communication
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.