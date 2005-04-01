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AUTOROUTE A51 RHONE ALPES

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2006 : 100 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2006
Statut
Référence
Signé | 22/12/2006
20050401
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A51 (Rhône-Alpes) motorway
Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône (APRR).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 100 million.
Approximately EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the Coynelle-Col du Fau section of the A51 motorway, south of Grenoble.

The A51 motorway is included in France’s National Road Plan as part of a strategy consisting of building a road parallel to the Lyon-Marseille motorway. At the European level the project should be seen in the context of the trans-European network (TEN) as a component of the road link between Geneva and Marseille.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comes under Annex 1 to Directive 97/11/EC and requires an environmental impact assessment to be duly carried out. Approval of the relevant dossier forms part of the declaration of public interest (DUP) obtained on 31 December 1993 for the project, the validity of which was extended on 2 January 2001.

For the construction work involved in this project the promoter applies the public procurement rules.

Commentaires

Motorway.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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