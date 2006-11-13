PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

Signature(s)
Fiche récapitulative
The objective of this second financing facility in the Pacific region is to provide global loans for onlending to SMEs and micro-sized initiatives as well as technical assistance to in different Pacific countries through selected financial intermediaries.
Funds under the proposed facility would initially be made available to Bank South Pacific (BSP) in Papua New Guinea, Bank of the Cook Islands Limited (BCIL) in the Cook Islands, National Development Bank of Palau (NDBP) in the Republic of Palau and Niue Development Bank (NDB) in Niue. Additional intermediaries from other Pacific countries will be able to benefit from the facility at a later stage, subject to satisfactory appraisal and approval by the Management Committee.
The intermediaries will provide the EIB with a summary on environmental impacts of the projects to be financed and on proposed mitigating action. They will make further investigations if the Bank so requests to ensure that projects to be financed comply with the environmental standards that satisfy the Bank’s requirements. Guidelines on the Bank’s environmental requirements will be provided to the banks as part of the loan negotiation process.
The financial intermediaries will ensure that equipment, works and services to be financed will be procured at the most advantageous price, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed where appropriate.
Industry, agro-industry, tourism, transport, telcommunications, social housing, services.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.