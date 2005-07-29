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POST-TSUNAMI LINE OF CREDIT - MALDIVES

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maldives : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
5/04/2006 : 50 000 000 €
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Prêt aux Maldives pour financer la reconstruction après le tsunami

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juillet 2005
Statut
Référence
Signé | 05/04/2006
20050350
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Post-Tsunami Reconstruction & Rehabilitation Global Loan
Ministry of Finance and Treasury of the Republic of Maldives.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Global loan through the Ministry of Finance to the Bank of Maldives for financing projects in areas affected by the Tsunami in December 2004, including rehabilitation, replacement or reconstruction of infrastructural and business installations mainly in the tourism sector.

The purpose of the project is to provide long term funding to the tourist industry for reconstruction and development of the sector as well as for environmental protection and disaster prevention.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The borrower will be requested to ensure that the final beneficiaries comply with the local legislation and with EIB rules and guidelines, as appropriate.

EIB procurement guidelines will be applied.

Commentaires

Mainly tourism and environment.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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