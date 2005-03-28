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PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Kenya : 20 000 000 €
Lignes de crédit : 20 000 000 €
Date(s) de signature
7/12/2007 : 20 000 000 €
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Fina Bank collabore avec la Banque européenne d’investissement pour soutenir les PME kényanes

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2006
Statut
Référence
Signé | 07/12/2007
20050328
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Private Enterprise Finance Facility
Barclays Bank of Kenya Ltd., East African Development Bank, FINA Bank Ltd.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 20 million.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Credit line providing long-term funds in Shillings and foreign currencies to selected intermediary banks to finance small and medium sized private investment projects.

The purpose is to support investment projects for the expansion, diversification, modernisation or start-up of enterprises, through financing loans and leasing transactions with a maturity matching the economic lifetime of assets. The credit line addresses the lack of long-term resources in the Kenyan financial markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The intermediaries will assess environmental risks and mitigating measures as part of their regular project appraisal and will ensure compliance of projects to be financed with Kenyan environmental standards controlled by the competent authority (NEMA).

Assets to be financed will be procured on a competitive basis taking into account relevant market practice as well as the nature and size of the goods considered.

Commentaires

Agro-industry, fishing, mining and quarrying, food processing, manufacturing, tourism or services related to these sectors, or healthcare and education

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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