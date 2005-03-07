COFIROUTE A 85

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Fiche récapitulative
Construction of two sections (63km) of the A85 motorway in the Centre Region of France.
The project will serve to complete the motorway link between the towns of Vierzon and Tours. Connecting the Paris-Clermont-Ferrand A71 motorway to the east and the Anger-Tours section of the A85 motorway (under construction) to the west, the project constitutes an important component of the Nantes – Angers – Tours – Vierzon road, which will link the Atlantic shoreline to the Rhône-Alpes region in south-eastern France and beyond to Switzerland and Italy. The project comes under the Trans-European Transport Network Plan.
The project is covered by EU Directives 85/337/EEC and 92/43/EEC. Its design has been the subject of detailed environmental studies and the motorway has been declared to be in the public interest.
The works will be announced by the promoter. The procurement procedures will be examined as part of the project appraisal.
Motorways.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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