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RESEARCH & INNOVATION HUNGARY

Signature(s)

Montant
165 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 165 000 000 €
Services : 165 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2007 : 165 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 août 2006
Statut
Référence
Signé | 28/06/2007
20050284
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Research & Innovation

National Research and Technology Office (NKTH)
Dr. Ilona VASS, Vice President
H-1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c
Tel.: +36 (1) 484 2925

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million.
EUR 220 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Within the scope of the i2i initiative the loan will support the activities and the pluriannual 2005-2007 investment programme of the Hungarian Research and Technology Innovation Fund managed by the National Research and Technology Office (NKTH).

The operation is eligible for Bank support under Article 267 of the Treaty, points (a) objective 1 (strengthening of basic infrastructure potential) and (c) common interest – i2i (R&D) and human capital (education). 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Project promoters will have to consider the environmental impact of proposed R&D activities in the context of prevailing planning and environmental regulations. The R&D itself may result in the production of goods and services with improved environmental characteristics.

Hungarian public procurement law should comply fully with Directive EC/2004/18 and its predecessors, Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC.

Commentaires

Research, development and innovation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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