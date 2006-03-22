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ROTTERDAM UNIVERSITY HOSPITAL

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 450 000 000 €
Services : 90 000 000 €
Éducation : 135 000 000 €
Santé : 225 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2006 : 90 000 000 €
18/12/2006 : 135 000 000 €
18/12/2006 : 225 000 000 €
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Communiqués associés
Pays-Bas : 860 millions d’EUR de la BEI et de la BNG pour le centre médical Erasmus

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2006
Statut
Référence
Signé | 18/12/2006
20050270
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Rotterdam University Hospital

Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Dr. Molewaterplein 40-60
NL-3015 GD Rotterdam

Dhr. R. Siegel

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 millions.
Approximately EUR 925 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation, reconfiguration and redevelopment of a large University Hospital.

The reconfigured and redeveloped academic hospital will offer efficient and high quality healthcare services, excellent conditions for medical research, and improved education and training programmes for medical personnel.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance with applicable national and EU environmental legistlation will be verified during appraisal.

The project will be awarded in conformity with relevant EU Directives.

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Communiqués associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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