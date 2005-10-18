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DEVENTER HOSPITAL

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 110 000 000 €
Santé : 110 000 000 €
Date(s) de signature
7/11/2006 : 110 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - NL

Fiche récapitulative

Date de publication
18 octobre 2005
Statut
Référence
Signé | 07/11/2006
20050269
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Deventer Hospital

Stichting Deventer Ziekenhuis Groep
Postbus 5001
NL-7400 GC DEVENTER

Contact :
Drs L. van Veen
Directeur Financiën

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million.
Around EUR 220 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The construction of a new hospital and ancillary facilities.

The reconfigured and redeveloped hospital will provide higher quality services in clinical as well as patient comfort terms, and the efficiency and cost-effectiveness of service delivery should be improved significantly.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns developments of a new hospital site. During appraisal, the Bank will verify whether the development is covered by Directive 97/11/EC. The building permits will be granted by the planning authoritities, which required environmental impact assessment studies. These aspects will be examined further during appraisal.

The promoter is required to tender works according to the procurement rules of the Ministry of Health (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - NL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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