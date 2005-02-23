RABOBANK INDONESIA II GLOBAL LOAN

This second Global Loan would be used for the financing of small and medium size projects of mutual interest notably in food, agro and telecommunication industries. Projects in other industries (including pharmaceutical), infrastructure, mining and energy will also be eligible.

The proposed global loan will be dedicated to offer better conditions for the financing of productive investments undertaken by small and medium sized enterprises undertaken by EU-owned companies. Moreover, projects featuring a EU mutual interest carried out by joint ventures between EU and Indonesian entities and other forms of EU mutual interest such as transfer of know-how and technology, would also be targeted.

The availability of long-term credits will widen the range of funding and will reduce the financial burden of new investments.