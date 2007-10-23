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BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
20 843 879,36 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 20 843 879,36 €
Aménagement urbain : 20 843 879,36 €
Date(s) de signature
10/01/2008 : 20 843 879,36 €
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Communiqués associés
Slovaquie : 700 millions de SKK à l’appui de projets prioritaires situés dans la Région de Bratislava

Fiche récapitulative

Date de publication
23 octobre 2007
Statut
Référence
Signé | 10/01/2008
20050150
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Bratislava Regional Infrastructure
Bratislavský samospravný kraj (Bratislava Self-governing Region)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to SKK 700 million
SKK 1 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is expected to be developed as a framework comprising several sub-projects of relatively modest scale. It will include eligible measures on the regional road network, as well as the rehabilitation and/or new construction of facilities in the fields of education, social care, culture and possibly sport.

The project will contribute to the Region’s long-term economic viability. It has the potential to act as a significant catalyst for the urban regeneration of Bratislava, falling under the Regional Competitiveness and Employment objective of the EU regional policy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

EU environmental impact legislation has been transposed into the Slovak legislation. The Promoter will be required to ensure that sub-projects undertaken using EIB funds comply with the applicable legislation.

The Slovak procurement procedures for tendering of services, supplies and works comply with EU directives. The application of the tendering procedures by the regional administration will be reviewed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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