CDP FRAMEWORK LOAN

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Fiche récapitulative
Name: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Contact: Dott.ssa A. Esposito: 06.4221.1
Framework loan facility to finance various forms of investment schemes including civil works, facilities and equipment, networks for the provision and distribution of public services, and land reclamation works, promoted by owners, managers and concessionaires of public infrastructure.
- First sub-project : Tramvia di Firenze
The project consists of the construction of three tramway lines:
- Line 1: Scandicci-Santa Maria Novella, 7.5 km length.
- Line 2: Airport-Dom-Piazza della Libertà, 7.3 km length
- Line 3: Careggi-Fortezza, 3.6 km length.
- As part of a Concession agreement, the Società Tram di Firenze will operate and maintain the above tramway lines for 30 years.
- First sub-project : Tramvia di Firenze
- The project aims at improving the quality of the public transport system and reducing traffic congestion in the Florence metropolitan area.
Complying with EU and national legislation on environmental protection.
Complying with EU and national procurement procedures.
- First sub-project : Tramvia di Firenze
- Line 1 was procured by the local public authorities. Lines 2 and 3 will be procured by the Società Tram di Firenze (Concessionaire), which has been selected by the Municipality of Florence following a competitive process in line with Law 109/194. The compatibility of these procedures with the relevant EU procurement legislation will be verified during appraisal.
The main sectors to benefit from the loan are expected to be those relating to infrastructure for water / waste water, gas and power transmission and distribution, urban transport and solid waste disposal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.