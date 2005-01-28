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CDP FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 600 000 000 €
Infrastructure composite : 600 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2007 : 170 000 000 €
22/07/2005 : 430 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2005
Statut
Référence
Signé | 22/07/2005
20050128
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CDP Framework Loan - First sub-project : Tramvia di Firenze

Name: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Contact: Dott.ssa A. Esposito: 06.4221.1

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Of the order of EUR 600 million. Tramvia di Firenze : Up to EUR 110 million
EIB finance will cover up to 50% of total project cost for each allocation. Tramvia di Firenze : Up to EUR 480 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan facility to finance various forms of investment schemes including civil works, facilities and equipment, networks for the provision and distribution of public services, and land reclamation works, promoted by owners, managers and concessionaires of public infrastructure.

  • First sub-project : Tramvia di Firenze
    The project consists of the construction of three tramway lines:
  • Line 1: Scandicci-Santa Maria Novella, 7.5 km length.
  • Line 2: Airport-Dom-Piazza della Libertà, 7.3 km length
  • Line 3: Careggi-Fortezza, 3.6 km length.
  • As part of a Concession agreement, the Società Tram di Firenze will operate and maintain the above tramway lines for 30 years.

  • First sub-project : Tramvia di Firenze
  • The project aims at improving the quality of the public transport system and reducing traffic congestion in the Florence metropolitan area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Complying with EU and national legislation on environmental protection.

Complying with EU and national procurement procedures.

  • First sub-project : Tramvia di Firenze
  • Line 1 was procured by the local public authorities. Lines 2 and 3 will be procured by the Società Tram di Firenze (Concessionaire), which has been selected by the Municipality of Florence following a competitive process in line with Law 109/194. The compatibility of these procedures with the relevant EU procurement legislation will be verified during appraisal.

Commentaires

The main sectors to benefit from the loan are expected to be those relating to infrastructure for water / waste water, gas and power transmission and distribution, urban transport and solid waste disposal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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