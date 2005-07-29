Breitband Technologie Telekom Austria

Fiche récapitulative
The Project concerns the provisioning of a broadband multiservice network, which aims i.a. at a streamlining of the different backbone transport networks, upgrades of the access network to more advanced DSL technologies (ADSL2+), new IT systems used for service provisioning and inventory management and the rollout of new services.
The Project thus contributes to the policy objective of furthering the “Information Society” through modernisation of fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services.
The Project does not fall under the categories listed in Annexes I and II of EU Council Directive 97/11/EC, therefore, Environmental Impact Assessment is subject only to national legislation. Concerning the EU Council Directive 92/43/EEC “Habitats”, effect on Natura 2000 sites will also be checked further during appraisal.
Austria falls under the latest communication 2004/C115/03: thus, the Promoter is exempted from the scope of the utility directive 93/38/EEC. Procurement procedures will be assessed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.