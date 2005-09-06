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SVILUPPO PROVINCIE DELLA BASILICATA

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 70 000 000 €
Infrastructure composite : 70 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2006 : 30 000 000 €
2/12/2005 : 40 000 000 €
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La BEI apporte son concours au développement régional en Basilicate et en Sicile

Fiche récapitulative

Date de publication
6 septembre 2005
Statut
Référence
Signé | 02/12/2005
20050071
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sviluppo Provincie della Basilicata
Provincia di Matera and Provincia di Potenza
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 70 million.
Around EUR 220 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Provinces of Matera and Potenza have established a Local Development Plan for Infrastructures (Programmi di Opere Pubbliche 2005-2007), defining investments to be carried out in the Basilicata Region directly by the two Provinces.

The Project would involve the construction/upgrading of local roads and school building for upper education, in order to reduce the infrastructure endowment gap which affects the two provinces.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures followed are in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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