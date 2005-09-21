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LATVENERGO III PROJECT

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lettonie : 60 000 000 €
Énergie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
15/05/2007 : 20 000 000 €
15/12/2005 : 40 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2005
Statut
Référence
Signé | 15/12/2005
20050017
Nom du projet
Latvenergo III Project
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million. The EIB has submitted its financing proposal for EUR 40 million in July 2005 to Latvenergo following a public procurement tender. Latvenergo is expected to publish the results of the tender by year-end 2005.
Approximately EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Replacement of an existing combined heat and power plant (TEC-2) in Riga, Latvia (Objective 1 Area). The installation comprises a gas-fired combined cycle unit, heat recovery steam generator and steam turbine with an anticipated net power output of approximately 400 MWe.

To raise the reliability and efficiency of energy supply in Latvia, and meeting environmental policy objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will be located in a lightly inhabited industrial area east of the city on the site of the existing plant. Environmental Impact Assessment (EIA) was conducted in line with EU Directives and national law.

Procurement procedures are in compliance with relevant EU directives and national and regional legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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