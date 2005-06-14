ESB Transmission and Distribution VII

Fiche récapitulative
A programme of schemes to enforce the Irish transmission and distribution electricity network, including construction of new high-voltage lines to accomodate growing electricity demand.
To secure appropriate development of the electricity network in Ireland, in order to meet electricity demand growth, and improve the quality and reliability of electricity supply. The project will also facilitate safety and environmental objectives and contribute to the reduction of technical losses, while allowing for the connection of new power generators in the competitive generation and supply markets.
The project is subject to the EU directive concerning Environmental Impact Assessment, which has been transposed directly into national law. It is anticipated that most of the project will fall under Annex II of that directive. ESB is known for being proactive with regard to the requirements of the directive and the national law. Mitigating measures are expected to concern mainly to the visual aspects of overhead lines, which can be minimised by design and careful choice of routes. Overall, the environmental impact of the project is expected to be limited and acceptable.
Contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EU, or if not yet transposed into national law, Directive 93/38/EU), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and when appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.